Costinha desvaloriza picardia entre Conceição e Guardiola

Costinha, treinador e antigo internacional português, desvaloriza a troca de "galhardetes" entre Sérgio Conceição e Pep Guardiola, após o empate sem golos entre FC Porto e Manchester City.

O treinador dos ingleses estaria "chateado" com o "tipo" de jogo adotado pelos dragões. Para o treinador portista, na resposta, também ele o "ficaria se não conseguisse ganhar com a equipa e o orçamento" do Manchester City.

Em declarações a Bola Branca, Costinha encara com total normalidade as declarações de Guardiola, fruto da frustração de não ter conseguido vencer a partida.

"São declarações de alguém que queria vencer e não conseguiu, porque do outro lado a estratégia montada surtiu efeito. São declarações normais dos treinadores quando não conseguem os seus objetivos", diz.

O FC Porto empatou, na noite de terça-feira, sem golos contra o Manchester City, um resultado que permitiu garantir matematicamente a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, à frente de Marselha e Olympiacos.