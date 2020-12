Web Summit: ​UE tem potencial para ser líder global no digital, diz Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia acredita que a Europa tem potencial para ser um líder global no digital, mas na sessão de abertura da Web Summit, Ursula Von der Leyen reconheceu que é necessário ultrapassar obstáculos e apontou algumas ideias.



Uma delas tem a ver com a uniformização de um conjunto de regras em todo o espaço europeu. “Quando uma startup portuguesa atravessa a fronteira para outro país da união não tem de se adaptar a outros procedimentos. O mercado único europeu também deve funcionar no mundo digital”, disse a presidente da Comissão Europeia.

Ursula von der Leyen falou na importância das tecnologias, da inovação e do conhecimento em tempos de pandemia. Destacou as vacinas da Covid-19 e de como este ano todos fomos forçados de repente a usar as tecnologias para trabalhar à distância ou simplesmente para encomendar uma pizza para o jantar.

A presidente da Comissão disse que, só este ano, o valor das empresas tecnológicas europeias cresceu 50%, que algumas são líderes de mercado, mas é preciso fazer mais porque o investimento ainda é baixo e a burocracia e os reguladores não ajudam estas empresas.

A política alemã prometeu que esta será a década digital europeia, mas avisou que é preciso cumprir as regras, igualdade e condições independentemente do seu tamanho, devem poder competir livremente.

Ursula von der Leyen diz que a Europa digital tem de se basear nos valores e na justiça, “o que é ilegal offline deve ser ilegal também no online. E a lei deve ser reforçada. Desde vender produtos que não são seguros até partilhar dados pessoais sem o consentimento, a espalhar discursos de ódio”.

“Ninguém espera que as plataformas digitais controlem todos os conteúdos, isso seria uma ameaça a liberdade de expressão, mas se um conteúdo ilegal foi notificado pelas autoridades nacionais, tem de ser retirado”, defendeu a presidente da Comissão Europeia, na Web Summit.