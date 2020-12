Web Summit. Costa destaca importância da tecnologia em tempo de pandemia

A edição deste ano da Web Summit começou na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, sem efeitos sonoros ou luzes. O cofundador Paddy Cosgrave abriu a conferência exclusivamente online e passou a bola ao primeiro-ministro, António Costa, que destacou a importância da tecnologia neste tempo de pandemia.

A partir da residência oficial, o primeiro-ministro disse que este é um ano atípico marcado pela pandemia, de muita incerteza, mas um ano em que Portugal continuou a investir nas tecnologias e na inovação.

O primeiro-ministro disse que há mais estudantes nas universidades que escolhem estes cursos, num país tem também trabalhado na investigação e em projetos inovadores da Covid-19.

A digitalização e a inovação são as prioridades para a presidência portuguesa da União Europeia, que começa a 1 de janeiro, destacou o chefe do Governo.

“Este foi o ano em que Portugal foi considerado pela OCDE como o país com o maior número de soluções e projetos inovadores para enfrentar a Covid-19. Olhando para o futuro, este foi certamente o ano em que juntamos esforços para preparar o mundo pós-pandemia e em que escolhemos a digitalização e a inovação como prioridades para a presidência portuguesa da União Europeia.”

O primeiro ministro falou da residência oficial. Fernando Medina, o presidente da Câmara de Lisboa, fez a sua intervenção desde os paços do concelho.

O autarca sublinhou a estratégia da autarquia em encontrar formas para ultrapassar a crise económica e a aposta em soluções amigas do ambiente.

“Vamos reforçar o nosso compromisso com um futuro livre de dióxido de carbono, com um sistema de mobilidade mais verde e sustentável, com aposta nos transportes públicos e melhores infraestruturas e ciclovias. Vamos avançar no crescimento de espaços públicos, expansão de corredores verdes e parques em toda a cidade. Melhor qualidade de vida e inovação, apoiar startups e empreendedores e ar as boas-vindas a todos os que querem viver e prosperar numa das capitais mais antiga e vibrante da Europa”, declarou Fernando Medina.

E sem o palco e os apresentadores, foi Fernando Medina que apresentou a presidente da Comissão Europeia.

Ursula von der Leyen começou por falar na importância da tecnologia do conhecimento e inovação para a pandemia, falou das vacinas e de como este ano tudo mudou, porque aprendemos todos a trabalhar a distância usado precisamente as tecnologias digitais.

A presidente da Comissão Europeia defendeu ainda que as leis devem ser alteradas e que o que é ilegal fora da internet, deve passar a ser também no digital, dando o exemplo dos discursos de ódio.

Ursula von der Leyen disse ainda que as normas pelas quais se regem as plataformas digitais devem ser as mesmas em todo o espaço europeu.