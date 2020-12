A Web Summit 2020 arranca esta quarta-feira. Lisboa volta a receber uma das maiores conferências de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo.

A sessão de abertura está marcada para o meio-dia, com intervenções do primeiro-ministro, António Costa; do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina; e de Paddy Cosgrave, o cofundador da Web Summit.

Este ano não haverá as tradicionais enchentes no Pavilhão Atlântico. A conferência vai acontecer exclusivamente online por causa da pandemia de Covid-19.

Entre quarta e sexta-feira, vão ser três dias de conversas com personalidades do mundo da tecnologia, negócios, política, artes e desporto.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen; o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; a ativista Malala Yousafzai; o realizador Ridley Scott; Ellen Weintraub, da comissão eleitoral dos Estados Unidos; Nikolay Storonsky, da Revolut; a tenista Serena Williams, o treinador José Mourinho e os jogadores Ricardo Quaresma e Pepe são apenas alguns dos convidados (consulte o programa completo).

Os jornalistas da Renascença, rádio oficial da Web Summit, vão entrevistar, esta quarta-feira, o já mencionado Pepe (14h30) e o ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor (15h05).

Na quinta-feira, uma entrevista a Cristina Ferreira, da Indico Capital (14h35), e um painel com Daniela Braga, da DefinedCrowd, e com o antigo comissário europeu Carlos Moedas, administrador da Gulbenkian (16h35).