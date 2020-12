Vacinação contra Covid-19 arranca a 5 de janeiro? Costa diz que vacinas vão chegar ao mesmo tempo na UE

Quando vai Portugal receber a vacina? “As vacinas serão distribuídas no mesmo dia em todos os Estados-membros”, afirmou nesta quarta-feira o primeiro-ministro, depois de questionado com o anúncio da Bélgica de que a vacinação no país vai começar a 5 de janeiro.

“Amanhã à tarde, apresentaremos o nosso plano nacional de vacinação, devidamente articulado com aquilo que tem sido anunciado pela Comissão Europeia”, começou por dizer, recordando “a garantia que a Comissão tem dado, de que a compra conjunta de vacinas assegurará que, no mesmo dia, as vacinas serão distribuídas em todos os Estados-membros proporcionalmente à sua população”.

António Costa falava no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, com quem antes esteve reunido por videoconferência no âmbito da futura presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre de 2021.

Nesta quarta-feira de manhã, o Reino Unido anunciou a aprovação da vacina do consórcio Pfizer/BioNTech contra o novo coronavírus e avançou que a vacinação deverá começar na próxima semana.