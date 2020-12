Sobe para 3 o número de casos de Covid-19 na DGS

Veja também:

Sobe para três o número de casos de Covid-19 confirmados na sede da Direção-Geral da Saúde (DGS). Além da diretora-geral Graça Freitas, há mais dois casos positivos.

A informação foi avançada esta quarta-feira à noite num comunicado da DGS enviado às redações.

Dez trabalhadores estão em isolamento profilático e Graça Freitas continua com sintomas ligeiros da doença, adianta o comunicado.

Na nota da DGS fica ainda claro que o funcionamento do organismo mantém-se, "através dos seus Subdiretores-Gerais, dos seus dirigentes e trabalhadores".

"Grande parte da equipa encontrava-se em teletrabalho, aspeto que permite garantir a substituição dos trabalhadores que ficarão em isolamento ou isolamento profilático", explicam o comunicado.

Segundo a DGS, "estes resultados surgem no âmbito da investigação epidemiológica, que está em curso, em articulação com a Autoridade de Saúde, tal como estipulam as normas vigentes, apenas se aplicando teste quando for considerado relevante."

Portugal contabiliza pelo menos 4.645 mortos associados à covid-19 em 303.846 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.



[Notícia atualizada às 22h04]