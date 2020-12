O caixão de Eduardo Lourenço tem a forma de Portugal, declarou o cardeal Tolentino Mendonça, nas cerimónias fúnebres do ensaísta, pensador e professor que morreu na terça-feira.



“O caixão de Eduardo Lourenço tem, qualquer que seja a sua forma, a forma de Portugal, do qual ele foi e será para muitas gerações futuras um explorador e um cartógrafo, um detetive e um psicanalista do destino, um sismógrafo e um decifrador de signos, uma antena crítica e um instigador generoso e iluminado”, disse o cardeal durante a homilia da missa que decorreu no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Para o bibliotecário e arquivista do Vaticano, depois de Eduardo Lourenço, “todos podemos dizer que nos entendemos melhor a nós próprios”.

Na missa de corpo presente, onde estiveram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, o cardeal Tolentino Mendonça recordou um episódio em que Eduardo Lourenço chorou.

“Só uma vez o vi chorar. Fiquei completamente desconcertado porque nada, na nossa conversa, me alertara para a iminência daquela sua emoção torrencial. Estávamos a falar de textos bíblicos, uma conversa, uma conversa animada, saltando desta para aquela personagem. E, de repente, ele tropeçou, como o apóstolo Paulo terá tropeçado, na palavra Jesus. E os seus olhos encheram-se de água e a sua voz de silêncio, de lentidão e soluços.”

“Passou muito tempo para que me dissesse, chorando: ‘Não há nada superior a Jesus. Já se imaginou um Deus que diz 'bem-aventurados os pobres, os humildes, os misericordiosos, os puros de coração, os perseguidos, os que têm fome e sede de justiça, os que constroem a paz'... não há nada superior a isto’", recorda o cardeal poeta.