Marta Temido: Portugal pode receber 22 milhões de doses da vacina para a Covid-19

Portugal pode receber 22 milhões de doses da vacina para a Covid-19 e o processo de vacinação "vai ser longo", afirma a ministra da Saúde, Marta Temido.

A governante falava aos jornalistas após uma reunião com a equipa que está a preparar o plano de vacinação contra a Covid-19, que vai ser apresentado na quinta-feira.

Portugal vai investir cerca de 200 milhões de euros no plano de vacinação contra a pandemia, afirma Marta Temido.

"Há ainda muitas incertezas" neste momento, nomeadamente porque não são ainda conhecidos os resultados da última fase dos ensaios clínicos e a eficácia das vacinas não está ainda certificada pela Agência Europeia do Medicamento, refere a ministra da Saúde.



Há também incertezas relacionadas com os ensaios clínicos publicados, que neste momento abrangem essencialmente pessoas entre os 18 e os 55 anos de idade; ainda não se conhece completamente a duração da imunidade da vacina; e os dados disponíveis não recomendarão ainda a vacinação de crianças e grávidas, explica a governante.

O grupo de trabalho apresentou esta quarta-feira ao Governo quatro planos essenciais que serão amanhã tornados públicos.

Em causa nesses planos estão as vacinas disponíveis e, em função disso e das quantidades, quais são os grupos alvo, onde será feita a administração da vacina, onde será feito o registo eletrónico da vacinação, aspetos relacionados com a logística e segurança face à sensibilidade do processo e aspetos relacionados com a comunicação, adiantou Marta Temido.