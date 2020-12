Madeira. Estrada do Porto da Cruz abate após fortes chuvas

Uma estrada regional na freguesia do Porto da Cruz, no concelho de Machico, abateu na madrugada desta quarta-feira, na sequência de fortes chuvas, tendo ficado interditada ao trânsito, confirmou o presidente do município, Ricardo Franco.

"Devido às fortes chuvas desta noite, a estrada que liga a freguesia à via rápida, na saída norte para o Faial, abateu, destruindo cerca de 70 a 80 metros da via, em cima de uma curva", especificou o autarca, em declarações à agência Lusa, referindo não haver outros danos a registar.

Ricardo Franco referiu que junto à curva vive um casal de emigrantes regressados de França: “Vamos retirá-los pelas traseiras e alojá-los condignamente, apesar de possuírem uma segunda casa".

O autarca adiantou que já tinha alertado a Direção Regional de Estradas para este risco, tendo a estrutura respondido que estava a monitorizar a situação.

Equipas dos Bombeiros Voluntários de Machico e do Serviço Regional de Proteção Civil, que já interditou a zona, estão no local.

"É uma situação complicada ao nível da engenharia", admitiu o autarca.