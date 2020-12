Costa espera que evento seja ponto de partida para mundo pós-pandemia

A digitalização e a inovação são as prioridades para a presidência portuguesa da União Europeia, que começa a 1 de janeiro, destacou o chefe do Governo.

O primeiro ministro falou da residência oficial. Fernando Medina, o presidente da Câmara de Lisboa, fez a sua intervenção desde os paços do concelho.

O autarca sublinhou a estratégia da autarquia em encontrar formas para ultrapassar a crise económica e a aposta em soluções amigas do ambiente.

“Vamos reforçar o nosso compromisso com um futuro livre de dióxido de carbono, com um sistema de mobilidade mais verde e sustentável, com aposta nos transportes públicos e melhores infraestruturas e ciclovias. Vamos avançar no crescimento de espaços públicos, expansão de corredores verdes e parques em toda a cidade. Melhor qualidade de vida e inovação, apoiar startups e empreendedores e ar as boas-vindas a todos os que querem viver e prosperar numa das capitais mais antiga e vibrante da Europa”, declarou Fernando Medina.

E sem o palco e os apresentadores, foi Fernando Medina que apresentou a presidente da Comissão Europeia.