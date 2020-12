​Chef Ljubomir hospitalizado após seis dias em greve de fome

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que o Governo continua a dialogar com representantes dos setores da restauração e animação noturna. António Costa salientou medidas de apoio em curso e pediu o fim do "impasse" com empresários em greve de fome .

Vários elementos do Movimento Sobreviver a Pão e Água, que junta empresários e trabalhadores da restauração e similares, iniciaram na sexta-feira, 27 de novembro, uma greve de fome . Na ocasião pediram ao Presidente da República que “interceda urgentemente a favor do setor”.

Ljubomir Stanisic, um dos rostos do Movimento Sobreviver a Pão e Água, sentiu-se mal depois de um discurso. Os níveis de açúcar no sangue desceram e teve que ser hospitalizado.

O empresário e conhecida estrela da televisão sentiu-se mal e foi assistido no local por elementos do INEM, acabando por ser levado para um hospital.

O chefe do Governo recusou a tese de que este protesto resulta da ausência de diálogo por parte do seu executivo. "Isso não corresponde à realidade, porque ainda no passado dia 18 houve uma reunião em que esteve o senhor José Gouveia", que é um dos principais representantes do chamado setor da noite - "e outra reunião já tinha acontecido em julho", declarou à RTP.

O Ministério da Economia garante, em comunicado, que “é falso que o Governo tenha recusado receber” os manifestantes do Movimento Sobreviver a Pão e Água.

“No dia 18 de novembro, o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor (SECSDC) e a secretária de Estado do Turismo reuniram com a Associação Nacional de Discotecas, que esteve representada pelos senhores José Gouveia e Alberto Cabral, duas das pessoas que se encontram atualmente em protesto em frente à Assembleia da República.”

“Já antes, no dia 4 de junho, o SECSDC tinha reunido com esses dois representantes do setor das discotecas, no quadro de uma reunião promovida pela AHRESP com empresas de animação noturna. Acresce que no dia 1 de dezembro, em email dirigido ao senhor José Gouveia, foi reiterada a disponibilidade do SECSDC para voltar a reunir já esta quinta-feira”, refere o gabinete do ministro Pedro Siza Vieira.

O Ministério da Economia garante que "é falso que os setores da restauração e da animação noturna não tenham quaisquer apoios a fundo perdido". No total, foram já disponibilizados 1.103 milhões de euros em apoios às empresas de restauração, dos quais 523 milhões de euros a fundo perdido, refere a nota.

"Só no âmbito do programa Apoiar.pt, estão disponíveis 200 milhões de euros a fundo perdido para este setor. A que acresce uma medida específica, dirigida exclusivamente aos restaurantes, de compensação das perdas de faturação ocorridas nos fins-de-semana com limitações ao seu horário de funcionamento, no valor total de 25 milhões de euros", esclarece a tutela.

No que diz respeito às discotecas que foram encerradas em março e não puderam voltar a abrir, adianta o Ministério da Economia, "beneficiam de uma isenção total de TSU no quadro do regime de lay-off simplificado e têm uma majoração de 50% no acesso aos apoios a fundo perdido do programa Apoiar.pt, para além de beneficiarem de uma moratória no pagamento de rendas até ao final do ano".