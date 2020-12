Centros de saúde "não estão preparados" para vacinação Covid-19

“Vimos agora de uma época vacinal contra a gripe que não correu da melhor forma. Tudo depende [do plano]. Temos que perceber qual é o caminho, porque continua a aumentar a carga assistencial covid e não-covid e a vacinação é outra carga assistencial. Os profissionais de saúde já estão mais do que sobrecarregados.”

Em termos de meios humanos, Diogo Urjais considera que tudo vai depender do plano de vacinação e dos grupos que forem definidos.

O presidente da Associação de Unidades de Saúde Familiar deixa já o aviso: os centros de saúde não estão preparados para responder a elevados níveis de procura, sem comprometer todas as outras necessidades de assistência aos utentes.

Em declarações à Renascença o presidente da USF-AN, Diogo Urjais, apela à definição de um plano urgente, que envolva todos os agentes do setor da saúde, para que nada falhe nesse processo. E até, mesmo, para não se repitam erros como os que se verificaram com a vacina da gripe.

Os centros de saúde não estão preparados para responder a elevados níveis de procura da vacina para a Covid-19, sem comprometer todas as outras necessidades dos utentes. O alerta é da Associação de Unidades de Saúde Familiar (USF-AN), no dia em que as informações apontam para o início da vacinação já no início de janeiro.

O presidente da USF-AN adverte que, neste momento, “não há condições para armazenar as vacinas” para a Covid-19 nos centros de saúde.

“Os frigoríficos das unidades funcionais e dos centros de saúde não têm a capacidade de atingir temperaturas negativas tão altas como a vacina necessita. É outra dúvida que nós temos, não sabemos se vão ser armazenadas em locais específicos, como vão ser distribuídas, como vai ser feito o armazenamento nas unidades”, sublinha.

A vacinação para a Covid-19 pode arrancar dentro de, sensivelmente, um mês. Nessa altura, cerca de 300 mil portugueses deverão poder ser vacinados, numa primeira fase. Mais pormenores deverão ser revelados quinta-feira pelo Governo.

As farmácias garantem ter as condições ideais para serem integradas no plano nacional de vacinação contra a Covid-19.

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF), Paulo Duarte, garante que, em todos os concelhos do país, há uma farmácia com competências para armazenar as vacinas e atender a população.

“As farmácias, todos os dias trabalham com medicamentos sujeitos a cadeias de frio. Portanto, é muito mais fácil adaptarmo-nos a estas circunstâncias do que outras entidades que não estão preparadas. Além disso, temos farmácias para vacinar em 95% dos concelhos do país”, disse

Paulo Duarte, na conferencia da CIP sobre a economia e a saúde em tempos de Covid.