Ana Gomes toma vacina da gripe trazida de França por uma amiga. Infarmed diz que é ilegal

Segundo o jornal "Observador", a ação vai contra as regras do Infarmed, uma vez que é proibido trazer medicamentos do estrangeiro para consumo próprio, bem como a obrigatoriedade de receitas médicas para quem se desloca com medicamentos do estrangeiro para Portugal.

“A importação de medicamentos para uso próprio pelos utentes não tem suporte legal e acarreta riscos para a saúde dos consumidores. Podem não estar garantidas as condições de segurança”, lê-se na nota.

A candidata à Presidência da República referiu que a vacina foi administrada numa farmácia e que a registaram como vacinada, sem lhe indicarem que a situação era ilegal.