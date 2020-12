Vacina da Pfizer aprovada no Reino Unido. Vacinação nos próximos dias

A notícia está a ser avançada pela BBC nesta quarta-feira de manhã, depois da publicação do secretário de saúde, Matt Hancock, no Twitter.

Esta é a vacina que mais rapidamente passou do conceito e investigação à sua aplicação – demorou apenas 10 meses a seguir os mesmos passos de desenvolvimento que o resto das vacinas, que normalmente duram uma década até serem aprovadas e entrarem no mercado.

O Reino Unido já encomendou 40 milhões de doses, o suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas com duas doses. As primeiras (perto de 10 milhões) devem chegar ao país nos próximos dias.

A vacina da Pfizer/BioNTech usa um pequeno fragmento do código genético do vírus para ensinar o corpo a lutar contra o Covid-19 e construir imunidade.

Trata-se de uma vacina mRNA, uma nova classe de vacinas que utiliza um mensageiro de RNA. O RNA, ao contrário do DNA, atua diretamente na produção de proteínas. De acordo com as explicações de vários especialistas, o mRNA vai dizer às células para produzirem uma proteína micróbio-específica (o antígeno, nome que se dá a qualquer substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos). O antígeno é reconhecido pelo sistema imunitário do corpo e induz a resposta antivírica.

As vacinas mRNA são tidas como mais seguras por poderem ser administradas em pacientes com imunodeficiência, estando já a ser desenvolvidas para o cancro.