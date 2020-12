Galiza limita passagens com Portugal no fim de semana prolongado

Veja também:

O Governo da Galiza vai limitar a mobilidade de e para Portugal, de sexta-feira à meia noite até 9 de dezembro. O anúncio foi feito pelo presidente Alberto Nuñez Feijóo, em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira.

As restrições com Portugal não afetam os trabalhadores transfronteiriços que continuarão a poder circular mediante a apresentação da declaração comprovativa da entidade empregadora.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 05h00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo, e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira.