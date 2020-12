Paços de Ferreira bate Moreirense, sobe ao "top-5" e apura-se para a Taça da Liga

O Paços de Ferreira alcançou um feito triplo, esta terça-feira. A equipa de Pepa derrotou o Moreirense, fora, por 0-1, em jogo em atraso da sétima jornada, o que lhe permitiu ascender ao quinto lugar do campeonato e, assim, reservar um lugar na final a oito da Taça da Liga.

Um golo solitário de Douglas Tanque, logo aos 10 minutos, garantiu todas estas benesses para os pacenses. Na celebração do golo, o avançado brasileiro exibiu uma camisola com o nome de Vítor Oliveira, treinador que morreu no sábado, aos 67 anos, vítima de ataque cardíaco.

Douglas Tanque foi treinado por Vítor Oliveira no Paços de Ferreira. na temporada 2018/19. Foi a 11.ª e última subida do treinador.

O Paços passa a somar 14 pontos, o que lhe permite subir ao "top-5", a dois pontos do FC Porto, quarto classificado. São precisamente os dragões o adversário dos castores nos quartos de final da Taça da Liga.