Estão definidos os duelos dos quartos de final da Taça da Liga.

O Sporting, líder da I Liga, vai defrontar o Mafra, segundo classificado do segundo escalão. O Sporting de Braga, que é segundo classificado do campeonato, terá pela frente o Estoril, atual líder da II Liga.

O Benfica, terceiro classificado do campeonato, cruza com o Vitória de Guimarães, que é sexto. O FC Porto, quarto colocado, vai medir forças com o Paços de Ferreira, que ascendeu ao quinto posto.

Quem vencer qualifica-se para a "final four", a acontecer em Leiria. O emparelhamento de jogos será conhecido após sorteio.