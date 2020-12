Antigo jogador do Moreirense morre aos 31 anos vítima de cancro

Mohamed Abarhoun, antigo jogador do Morreirense, morreu vítima de cancro, aos 31 anos de idade. A confirmação foi dada pelo seu último clube da carreira, os turcos do Rizespor.

"Soubemos com tristeza da notícia da morte do nosso antigo jogador Mohamed Abarhoun, que estava em tratamento há algum tempo. Estendemos as nossas condolências à família e parentes", pode ler-se nas redes sociais do clube turco.

Abarhoun, defesa-central internacional marroquino por sete ocasiões, alinhou toda a carreira em Marroicos, no Athletic Tétouan, até ter sido contratado pelo Moreirense, para a época 2017/18.



Alinhou em 48 jogos pelo Moreirense, tendo apontado dois golos, antes de ter sido vendido ao Rizespor, em dezembro de 2018.