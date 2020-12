Messi multado após homenagem a Maradona

O Comité de Competições da Federação Espanhola multou Lionel Messi em 600 euros, depois do argentino ter homenageado Diego Armando Maradona após um golo marcado ao Osasuna.

O avançado marcou o último golo da vitória por 4-0, em Camp Nou, tirou a camisola do Barcelona e exibiu uma camisola do Newell's Old Boys, antigo clube de Messi e Maradona, que morreu na última semana.

O comité reconhece a homenagem a "uma das maiores lendas da história do futebol", mas assume a necessidade de multar Messi de qualquer maneira, pois a regra define que "não estabelece nenhum motivo de exceção de responsabilidade derivado do tirar a camisola".