Flamengo eliminado da Copa Libertadores

O Flamengo já não terá oportunidade de revalidar o título de campeão sul-americano, conquistado na época passada com Jorge Jesus como treinador.

O clube brasileiro foi eliminado pelos argentinos do Racing Avellaneda, nos oitavos de final da Copa Libertadores.

O empate a um da 1.ª mão repetiu-se no segundo jogo, no Rio de Janeiro. Leonardo Sigali adiantou o Racing no marcador, aos 65 minutos, logo após a expulsão de Rodrigo Caio, nos brasileiros.

Willian Arão, aos 90+3', marcou o golo do empate, que levou a decisão para os penáltis. O mesmo Arão foi o único a falhar penálti, na discussão final, e o Flamengo ficou pelo caminho.

Rogério Ceni, treinador que entrou para o lugar de Domenèc Torrent, sucessor de Jorge Jesus, está a ser contestado. Em seis jogos, o antigo guarda-redes do São Paulo, que treinava o Fortaleza, tem apenas uma vitória.

O Santos, do Brasil, e o River Plate, da Argentina, eliminaram Liga do Quito e Athletico Paranaense, respetivamente, e seguem com o Racing Avellaneda para os quartos de final da Libertadores.