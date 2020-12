Diogo Jota e o sucesso no Liverpool. "Dependia de mim encontrar forma de entrar na equipa"

O internacional português Diogo Jota acredita que ter "mente aberta" foi fundamental para o seu recente sucesso no Liverpool. O avançado deixou o Wolverhampton e assinou pelos "reds" este verão e leva nove golos em 15 jogos disputados.

Convidado pela Web Summit, o avançado falou sobre a adaptação ao novo clube, onde tem tirado espaço ao trio ofensivo Salah, Firmino e Mané.

"Quando se chega a um novo clube, é fundamental ter mente aberta para nos adaptarmos. Cheguei e a época já estava a decorrer, dependia de mim arranjar uma forma de entrar na equipa. Com a ajuda do Jurgen Klopp, que é um grande treinador e ajudou-me muito, explicou-me como funcionavam as coisas. Depois, depende do jogador ser importante dentro de campo", começa por afirmar.

Jota, de 23 anos, explica que faltam os adeptos em Anfield para que esteja completa a sua experiência enquanto jogador do Liverpool.

"O futebol sem adeptos é estranho. Obviamente, quando se joga por um clube como o Liverpool, que tem uma das melhores atmosferas [no estádio] do mundo, parece que falta alguma coisa. Temos muitas conversas dessas com o staff e mesmo com os jogadores sobre as coisas que nos estão realmente a faltar. Sentir o ambiente de Anfield é o que mais anseio. Não sei dizer o quanto, porque ainda não senti isso. Mas espero que em breve possa ter isso, o futebol sem adeptos não é nada", afirma.

O avançado recorda ainda passagem pelo Atlético de Madrid, que contratou Jota ao Paços de Ferreira. O português fez apenas a pré-época antes de ser emprestado ao FC Porto, mas recorda a experiência como positiva.

"Mesmo quando as coisas não correm como esperado, podemos sempre aprender com as experiências. Eles vinham de jogar uma final da Liga dos Campeões no ano anterior. Fiz a pré-época, significou muito para mim e aprendi muito. Poderia estar à espera de mais, mas sair era a melhor opção para a minha carreira e não me arrependo", recorda.

Agora figura na seleção nacional, Jota recorda o Euro 2004 como uma das primeiras memórias de futebol e o ídolo que já era Cristiano Ronaldo.

"Desde que me lembro que gosto de futebol, sempre foi uma paixão. Quando tinha seis anos, o meu pai colocou-me na natação, mas chorei para trocar para o futebol. Lembro-me do Euro 2004, quando Portugal foi à final. Tinha sete anos nessa altura. Sempre foi a minha primeira paixão. Já admirava o Ronaldo, tinha uns 18 ou 19 anos na altura, já tinha jogado no Europeu com tanta qualidade. Durante a minha infância, jogava no Manchester United e no Real Madrid", termina.

Jota fez formação no Gondomar e Paços de Ferreira, longe das camadas jovens dos "grandes" do futebol europeu e diz que teve um período de formação muito diferente do habitual.

"Até ter 16 anos jogava para me divertir. Pagava para jogar. Os miúdos de 14 e 15 anos hoje em dia já têm contratos, o que é bom. No meu caso, eu pagava para jogar, jogava para me divertir. Tinha uma equipa que eramos uma família, jogámos 10 anos juntos, fizemos coisas boas ao nosso nível. Cheguei a treinar em clubes grandes, mas nunca fiquei. São pequenas desilusões, mas no fundo tudo correu bem. O segredo é nunca desistir", termina.