Barcelona. Sergi Roberto infetado com covid-19

O Barcelona anunciou, em comunicado, que Sergi Roberto está infetado com Covid-19, depois de um teste realizado na terça-feira.

O defesa de 28 anos está "bem de saúde", segundo explica o clube, e a recuperar em casa da Covid-19 e da lesão que sofreu a 21 de novembro.

Sergi Roberto está lesionado por cerca de dois meses, depois de ter sofrido uma rutura muscular no jogo contra o Atlético de Madrid. O clube "informou as autoridades competentes e todos os que entraram em contacto com o jogador foram testados".

O lateral-direito e médio da equipa catalã é formado no Barcelona e representou o clube durante toda a carreira, tendo somado quase 300 jogos na equipa principal. O Barcelona é sétimo classificado na La Liga, com 14 pontos em nove jogos disputados.