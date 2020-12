André Villas-Boas conquista primeira vitória à custa de Pedro Martins

O Marselha, de André Villas-Boas, conquistou a primeira vitória na Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao derrotar o Olympiacos, de Pedro Martins, por 2-1, e manteve vivo o apuramento para a Liga Europa.

Os gregos, com os portugueses José Sá e Rúben Semedo no onze, até foram os primeiros a marcar ao Vélodrome, aos 33 minutos, por intermédio de Camara. Porém, dois penáltis mudaram o rumo do jogo.

Ao minuto 55, o videoárbitro castigou um derrube de Holebas a Thauvin na grande área helénica. Na cobrança, Dimitri Payet não perdoou. Vinte minutos depois, o árbitro nem precisou do VAR para assinalar grande penalidade por uma mão na bola de Rafinha na área. Chamado a bisar na partida, Payet não tremeu e consumou a reviravolta marselhesa.

Com Manchester City e FC Porto já nos "oitavos", Marselha e Olympiacos passam a disputar o apuramento para a Liga Europa. Ambos têm três pontos, pelo que o City-Marselha e o Olympiacos-FC Porto da última jornada do grupo C decidirá o destino de ambas as equipas.

Também o Liverpool, que derrotou o Ajax, por 1-0 (golo de Curtis Jones), garantiu bilhete para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

