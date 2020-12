Romain Grosjean recebe alta depois de acidente grave no GP do Bahrain

O piloto francês Romain Grosjean (Haas), protagonista no domingo de um violento acidente no Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, teve alta médica esta quarta-feira e publicou na rede social Twitter uma fotografia da mão direita quase totalmente recuperada.

“A minha mão direita esta manhã. A felicidade que senti quando me disseram que não precisava mais do curativo completo e que poderia usar os dedos foi enorme. Quase chorei. Uma vitória no meu caminho para a recuperação”, escreveu Romain Grosjean.

Grosjean, de 34 anos, deixou esta manhã o hospital militar do Bahrain, onde se encontrava a recuperar das queimaduras sofridas no acidente espetacular que sofreu no domingo, no qual saiu pelo próprio pé do monolugar em fogo e partido em dois.