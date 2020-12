George Russell, da Williams, substitui Lews Hamilton no GP de Sakhir

A Mercedes anunciou, esta quarta-feira, que George Russell, piloto britânico da Williams, ocupará o lugar de Lewis Hamilton, no domingo, no GP do Sakhir.

O campeão do mundo está infetado com Covid-19, já informou que se sente bem, mas vai falhar a próxima corrida e Russell terá uma grande oportunidade de pontuar, pela primeira vez, na Fórmula 1.

O britânico corre pela Williams desde o ano passado e o seu melhor resultado é 11.º lugar. A Mercedes, pelo diretor-executivo Totto Wolff, agradeceu a disponibilidade da Williams para ceder o piloto, que integrou o programa júnior da Mercedes em 2017.

É a primeira vez quem um membro do programa de jovens pilotos da Mercedes irá conduzir um monolugar da equipa na F1.

A Williams, por sua vez, vai estrear Jack Atiken. Piloto de reserva da escuderia, o britânico, que também tem nacionalidade sul-coreana, está a correr o Mundial de Fórmula 2, este ano, e alcançou dois pódios. Foi terceiro classificado em duas das quatro corridas disputadas em Silverstone.