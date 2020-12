Portugal bate Albânia e fica mais perto do Euro 2022

A seleção nacional garantiu pelo menos o "play-off" de apuramento para o Euro 2022, esta terça-feira, ao derrotar a Albânia, por 1-0.

O nulo só foi desfeito após o intervalo, depois de uma primeira parte dominada por Portugal, mas sem golos. Aos 57 minutos, a recém-entrada Diana Silva trabalhou no corredor direito, cruzou para Ana Capeta e a avançada do Sporting cabeceou para o fundo das redes.

Com este resultado, a seleção portuguesa passa a somar 16 pontos, os mesmos da Finlândia, que lidera o grupo E de qualificação para o Europeu.

As finlandesas derrotaram, esta terça-feira, a Escócia, por 0-1, resultado que eliminou matematicamente as escocesas e, assim, garantiu que Portugal e Finlândia ficam nos dois primeiros lugares do grupo E.

A vitória no grupo dá acesso direto ao Europeu. As três melhores segundas classificadas também se apuram. As restantes seis segundas disputarão o "play-off".

