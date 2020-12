Só faltou André Almeida no treino do Benfica

O Benfica treinou, esta quarta-feira, para preparar a partida contra o Lech Poznan e com apenas uma ausência: André Almeida.

O experiente lateral direito continua a recuperar da grave lesão que o vai afastar dos relvados nos vários meses.

Jorge Jesus já contou com Darwin, Weigl e Taarabt, que estiveram infetados com Covid-19, mas também com Nuno Tavares, Todibo e Pedrinho, que estão em recuperação de lesões.

O técnico encarnado chamou também o jovem Tiago Araújo e o avançado Ferreyra. No entanto, o argentino – tal como Samaris – não está inscrito na Liga Europa.

Se o Benfica vencer esta quinta-feira, na Luz, na quinta jornada do Grupo D da Liga Europa, carimba passagem para a fase seguinte da prova da UEFA.