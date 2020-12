Jesus quer fechar já as contas do apuramento na Liga Europa

Jorge Jesus quer que o Benfica garanta já esta quinta-feira a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa, com uma vitória contra o Lech Poznan. Em conferência de imprensa, o técnico não esconde esse objetivo.

"Se vencermos, estamos apurados para a próxima fase e é esse o nosso objetivo. Nestes quatro jogos, não conseguindo quatro vitórias, temos feito um bom apuramento. Podemos garantir o apuramento já, empatando não fica matematicamente seguro, mas praticamente", começa por dizer.

O treinador revelou que Darwin Nuñez, Weigl, Taarabt e Nuno Tavares estão recuperados e podem ser convocados, o que dará mais opções ao técnico encarnado.

"À partida darão mais soluções, não só para amanhã como para os próximos jogos. Para dar rotatividade, é preciso ter mais jogadores. São quatro jogadores importantes, ainda não sei se podem ser lançados porque ainda não trabalhamos depois do Marítimo, só hoje depois do treino terei certezas", explica.

Jesus recorda o "atrevimento ofensivo" do Lech Poznan no jogo da Polónia e imagina que a estratégia pode ser diferente do que foi nesse jogo: "Destaquei a forma atrevida como eles jogaram, mas também foi por isso que fizemos quatro golos, não dá para atacar com muitos e defender com muitos. Não sei se vai ser igual, eles já viram o Benfica jogar, podem ter uma estratégia diferente", termina.

O Benfica recebe o Lech Poznan na quinta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.