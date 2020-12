Everton quer vencer o Lech Poznan para aumentar confiança do grupo

Everton Cebolinha, anvançado do Benfica, quer somar uma vitória contra o Lech Poznan, no arranque de um mês "difícil e de decisões" para aumentar a confiança do plantel.

"Quantas mais vitórias neste mês, que vai ser difícil e de decisões, mais confiança vamos ter. Temo-nos preparado bem, uma equipa confiante é leve e coloca mais facilmente as ideias do treinador em prática", disse, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a elevada sequência de jogos e a condição física dos jogadores, Everton acredita que é preciso estar ao nível num mês com muitos jogos.

"Quem joga no Benfica tem de estar preparado para os jogos decisivos e este é um mês de decisões. Estamos concentrados, descansamos o maior tempo possível para estar bem nestes jogos e é colocar o nosso jogo em campo e tudo acontecerá naturalmente", avança.

O avançado de 24 anos, internacional brasileiro, chegou este verão o Benfica, proveniente do Grémio e fala da sua adaptação ao futebol português e europeu.

"Quero fazer o que tinha feito no Brasil, um jogador quando muda para a Europa há sempre um período de adaptação. É um futebol muito diferente do que estava habituado, muito mais rápido e intenso. Estou a adaptar-me o mais rápido possível para mostrar mais do que mostrei na Madeira", termina