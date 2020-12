"Benfica está mais confiante depois da vitória com o Marítimo"

"O Benfica é candidato à vitória amanhã, como já era quando foi à Polónia. A equipa de Jorge Jesus tem todas as condições para passar à fase seguinte da Liga Europa. Penso que a vitória frente ao Marítimo foi um bom tónico para o que aí vem. A equipa ganhou confiança e motivação", referiu.

Para o antigo guardião, o jogo do Funchal pode ter sido fundamental para, já a partir de quinta-feira contra o Lech Poznan, se poder ver um Benfica diferente, para melhor.

O ex-jogador de 47 anos passou pela formação do Benfica, mas foi no Sporting de Braga que realizou mais jogos (134) entre 2004 e 2008.

Paulo Santos, antigo guarda-redes internacional português, acredita que, depois da vitória diante do Marítimo na passada segunda-feira, o Benfica estará mais confiante e poderá abordar os próximos jogos de forma diferente.

Nesta entrevista a Bola Branca, Paulo Santos também abordou a deslocação do Sporting de Braga à Grécia, onde mede forças com o AEK de Atenas.



O antigo guarda-redes acredita num bom resultado dos minhotos até porque o ambiente poderia ser o maior obstáculo para a equipa de Carlos Carvalhal. Sem o apoio dos frenéticos adeptos gregos, a equipa do AEK não terá a mesma força, considera.

"O Braga vai continuar a prestigiar o futebol português, como tem feito nos últimos anos. A equipa é muito forte e tem essa vantagem de não ter de enfrentar o sempre difícil ambiente dos estádios gregos. Já lá estive com o Braga e sei do que falo, eles puxam pelas suas equipas do primeiro ao último minuto. Considero que o Sporting de Braga tem condições para alcançar um resultado positivo", rematou.

O AEK-Braga, da quinta jornada do grupo G da Liga Europa, joga-se às 17h55 em Atenas. O Benfica - Lech Poznan, da 5ª jornada do grupo D, realiza-se às 20h no Estádio da Luz, em Lisboa.