Filme "A Metamorfose dos Pássaros" vence Grande Prémio do Festival do Documentário do Chile

A realizadora, que antes dirigira a curta-metragem "Metáfora ou a Tristeza Virada do Avesso", foi também distinguida com o Prémio do Júri Jovem do festival, destinado a cineastas em início de carreira.

O júri da competição principal da edição deste ano, composto pelos cineastas e produtores Gema Juarez Allen (Argentina), José Luis Torres Leiva (Chile), Diego Pino Anguita (Chili) e Rachel Daisy Ellis (Brasil), decidiu, por unanimidade, atribuir o galardão máximo do festival à cineasta portuguesa, "pela sua capacidade de transformar a história do património familiar num olhar poético e pessoal".

A primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos, "A Metamorfose dos Pássaros", recebeu hoje o prémio de melhor filme, no Festival do Internacional de Documentário do Chile (FIDOCS), e o Prémio do Júri Jovem, anunciou hoje o certame.

O FIDOCS, fundado pelo cineasta chileno, o documentarista Patrício Guzmán, realizador de “O Botão de Nacar” e “Nostalgia de Luz”, é considerado um dos mais importantes encontros de cinema documental da América Latina.

“A Metamorfose dos Pássaros”, uma produção da Primeira Idade que deverá ter estreia em Portugal em 2021, tem estado em circulação internacional por mais de 40 festivais e mostras de cinema, onde tem colhido vários prémios.

A narrativa do filme cruza documentário e ficção, parte da história da família da realizadora, em particular da avó paterna, que nunca chegou a conhecer.

Em fevereiro, quando da estreia mundial desta obra, no Festival de Cinema de Berlim, o filme conquistou o Prémio da Crítica Internacional.

Desde então, tem somado distinções como o Prémio de Melhor Filme no Festival de Vílnius (Lituânia), o Prémio Especial do Júri no Festival de Taipei (Taiwan), o Prémio do Melhor Filme no Festival Dokufest (Kosovo) e o prémio Zabaltegi – Tabakalera, no Festival de Cinema de San Sebastián (Espanha).

No início de setembro conquistou o prémio do público no IndieLisboa, a que se seguiram, em outubro, os prémios do público e de contribuição artística no Festival de Cinema de Curitiba (Brasil), além da estreia na Áustria, no âmbito do Viennale - Festival de Cinema de Viena.