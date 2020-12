Fabrico dos chocalhos é Património Imaterial da Humanidade há cinco anos

O fabrico de chocalhos celebra, nesta terça-feira, 1 de dezembro, o 5º aniversário como Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Para celebrar mais um aniversário, o município de Viana do Alentejo, no distrito de Évora, promove um conjunto de ações para a valorização deste património.

Assim, ao longo do mês que agora começa, vão decorrer algumas iniciativas com o objetivo “de valorizar e promover a arte chocalheira e os seus mestres, tendo em vista a transmissão de uma herança cultural e de uma tradição enraizada na freguesia de Alcáçovas”, refere uma nota do município alentejano, enviada à Renascença.

As primeiras iniciativas decorrem neste dia 1 de dezembro, com a transmissão online, via facebook através da página do município, a partir das 11h00, do workshop "Arte de fazer chocalhos", da Fábrica Chocalhos Pardalinho.

Também nesta terça-feira é lançada a primeira questão do desafio pedagógico denominado “À descoberta do fabrico de chocalhos”. Trata-se de uma iniciativa que pretende “pôr à prova os conhecimentos dos internautas”, indica a autarquia que anuncia a publicação, nas suas redes sociais, do filme oficial da candidatura do Fabrico de Chocalhos, realizado por David Mira.

No dia 17 é lançado no facebook do município, o documentário “GPS – Arte Chocalheira de Alcáçovas”, da autoria do jornalista Luís Godinho, produzido por Luís de Matos e com imagem de Rui Fernandes, dedicado a esta manifestação cultural.