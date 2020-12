​Vitórias difíceis

E, curiosamente, todas elas não foram capazes de vencer por mais de um golo de diferença, o que acaba por dar alguma força ao argumento, já conhecido e, segundo o qual, a qualidade do jogo produzido ficou aquém dos resultados alcançados.



E, claro, ficaram também alguns casos no rescaldo de alguns desses jogos, os quais têm alimentado a polémica levantada em diversos sectores da crítica.

No triunfo do Sporting, frente ao Moreirense, contesta-se a eventual falta registada no momento em que os leões chegaram à igualdade, no segundo golo do Benfica, frente ao Marítimo, é reclamada falta assinalada ao contrário pelo árbitro do jogo e, em Braga, porque poderá ter sido subtraído um golo legal ao Farense, quando o resultado ainda estava em branco.

Imaculada só a vitória portistas nos Açores em noite de vendaval, o qual tirou ao jogo características mais favoráveis que poderia ter.

Tudo isto significa que à oitava jornada o campeonato está a aquecer, sendo por isso de prever que o ambiente venha a tornar-se ainda mais escaldante nas jornadas que se seguem.

É pena que o cenário seja este mas, no fundo, acabamos por estar perante o triste fado que o futebol português nos canta com grande assiduidade.

Ainda bem que hoje regressa a Liga dos Campeões Europeus, com o Futebol Clube do Porto a assumir especial protagonismo. Logo à noite, no estádio do Dragão, teremos a visita da forte formação do Manchester City, para o tira-teimas que se deseja.

Os ingleses são na verdade candidatos a chegar muito longe na Champions, e porque já têm garantida a qualificação para os oitavos-de-final, poderá no jogo de hoje “tirar o pé do acelerador”, com Guardiola a fazer alinhar jogadores não utilizados com regularidade.

Neste grupo Olympiakos e Marselha jogam para a disputa do terceiro lugar, aquele que, como se sabe, permite a uma equipa passar a tomar parte da Liga Europa. Embora os gregos estejam em situação mais favorável, a jornada reveste-se de justificada expectativa.