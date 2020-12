Sérgio Conceição puxa dos galões. "Temos mais do dobro das qualificações de todas as outras equipas portuguesas"

Sérgio Conceição salientou a dimensão do trabalho que tem feito com o FC Porto na Liga dos Campeões, depois de garantido apuramento para os oitavos de final, com um empate (0-0) na receção ao Manchester City.

"Já são 16 qualificações para os oitavos de final, mais do dobro de todas as outras equipas portuguesas. Levamos bem alto o nome de Portugal na Europa. Isto não é vaidade, mas não podemos esquecer que nestes quatro anos temos três vezes a passagem aos oitavos de final. E não são épocas douradas, são épocas difíceis, sob a alçada do Fair Play financeiro e muito limitados na competição com este tipo de equipas. Há que ser criativo para continuarmos a ser uma equipa com presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões e dar continuidade ao historial tão grande do FC Porto. É dar mérito aos jogadores, que nestes anos tanto têm conseguido entre tanta dificuldade", afirmou, em declarações à Eleven Sports.