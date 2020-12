O dia em que “D10S” falou de Domingos

Antes do desafio com o FC Porto, Diego aquece com uma bola de ténis e, de costas voltas para a imprensa espanhola, aceita de forma entusiástica falar com jornalistas portugueses.

Entre a magia com a bola só alcance de Maradona, o astro argentino aponta o dedo para um jogador português: “O Porto tem um menino que trata a bola por tu. Tem um grande futuro”.

Domingos Paciência marca um dos golos com que o FC Porto vence o Sevilha de Maradona por 2-1.

Na Renascença, Domingos, que teve em Maradona a inspiração para um dia jogar futebol, ouve, com orgulho, uma história para contar aos filhos.