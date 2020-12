Guardiola aborrecido? "Eu também ficaria se não ganhasse com a equipa e o orçamento que tem", responde Sérgio

Sérgio Conceição tem uma resposta para Pep Guardiola, que não gostou nada do planeamento defensivo do FC Porto frente ao Manchester City.

Sempre em declarações à Eleven Sports, Guardiola mostrou ter ficado aborrecido com o jogo fechado dos dragões. Confrontado com as emoções turbulentas do espanhol, Sérgio sorriu e atirou: "Eu também ficaria se não conseguisse ganhar com a equipa que tem e o orçamento que tem."

O desentendimento entre os dois treinadores já vem do jogo da primeira volta, em Manchester, e teve continuidade na troca de palavras previamente à partida no Dragão - Sérgio acusou Guardiola de pressionar a arbitragem, algo que o espanhol refutou: "Não é verdade."