Experiência, liderança e qualidade de Pepe farão falta ao FC Porto frente ao Manchester City

"Para além da voz de comando e de toda a experiência adquirida que ele tem, é também aquilo que ele estava a transmitir ao parceiro do lado, que estava a beneficiar da boa forma do Pepe. Como centrais, se o nosso colega está em boa forma, nós vamos estar em boa forma também de certeza, porque os níveis de confiança aumentam", assinala.

Em entrevista a Bola Branca , o antigo defesa portista salienta que Pepe tem desempenhado a função de capitão do FC Porto "com uma competência excecional", pelo que a lesão é um duro revés para a equipa.

João Festas aposta em Uribe, "um jogador de equilíbrios", para o onze, num jogo em que "o FC Porto não terá tanta bola como costuma ter", pelo que as qualidades do médio colombiano serão importantes.

Ainda assim, João Festas acredita que as alternativas a Pepe, de Malang Sarr a Diogo Leite, têm dado e darão conta do recado: "A resposta tem sido positiva. Têm feito boas exibições. Nota-se numa ou outra situação alguma falta de experiência, mas isso faz parte do jogo e do crescimento dos atletas, mas no cômputo geral penso que estamos bem servidos."

A montra das competições europeias é, precisamente, uma possível explicação para a diferença de rendimento, em termos exibicionais e de resultado, do FC Porto entre campeonato e a Liga dos Campeões.

"Em termos emocionais, o atleta sabe perfeitamente que vai estar a ser visionado e escrutinado por milhares ou milhões de pessoas, portanto, mesmo que seja difícil admitir, isto pesa sempre no subconsciente do atleta. É naturalíssimo que quase não seja preciso trabalhar a capacidade emocional por parte do treinador", explica João Festas a Bola Branca.



O FC Porto recebe o Manchester City esta terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Jogo com arbitragem do holandês Bjorn Kuipers. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.