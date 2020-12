Marcelo já tem estrutura a trabalhar na recandidatura a Belém

Marcelo Rebelo de Sousa tem feito uma espécie de tabu da sua recandidatura a Presidente da República, mas a Renascença sabe que a recolha de assinaturas já está em curso e, apesar de serem candidaturas em nome próprio, a máquina do PSD está a ser mobilizada, como sempre acontece nestes casos e como aconteceu há cinco anos. Quanto ao anúncio formal vai aguardar pela segunda ou terceira semana de dezembro.

De forma não oficial, as estruturas do partido colaboram para agilizar esse procedimento, que conta, tal como em 2015, com a colaboração de vários operacionais da estrutura social-democrata, sobretudo ligados ao anterior secretário-geral do partido José Matos Rosa. A recolha de assinaturas e a sua certificação nas juntas de freguesia é um processo burocrático que exige tempo e pessoas disponíveis.

Cada candidatura a Presidente tem de ter um mínimo de 7500 assinaturas de proponentes. Um trabalho que não pode ficar à espera do anúncio de recandidatura que o atual Presidente quer atrasar o mais possível.

Várias fontes indicaram à Renascença que o anúncio formal da recandidatura de Marcelo só deve acontecer na segunda ou na terceira semana de dezembro, nunca antes de dia 8, quando terminam previsivelmente as restrições à circulação entre concelhos. O prazo para a apresentação formal da candidatura e entrega das assinaturas é 24 de dezembro, um mês antes da data marcada para as eleições.