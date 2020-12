Número de mortos do lar de Minde em Alcanena sobe para 15

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O número de mortos por covid-19 do Centro de Bem-Estar Social de Minde, em Alcanena, subiu esta terça-feira para 15, havendo agora um total de 99 utentes e 47 funcionários infetados, disse a delegada de Saúde do Médio Tejo. "Infelizmente há 14 utentes hospitalizados e 15 utentes que faleceram", disse à Lusa Maria dos Anjos Esperança, tendo feito notar que a situação "preocupa" neste lar situado em Minde, no distrito de Santarém, e que o mesmo "tem estado muito bem acompanhado diariamente com reforços de recursos humanos e em termos de análises de risco", entre outros cuidados. A delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo disse ainda que todos os utentes e funcionários vão ser testados novamente esta semana, tendo afirmado "esperar que já haja mais pessoas recuperadas" deste surto, identificado no dia 7 de novembro. O lar dispõe de dois edifícios, um mais antigo, de rés-do-chão, e outro, com três pisos, tendo o surto alastrado aos dois espaços, disse, por sua vez, a presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Asseiceira (PS), sublinhando as "excelentes condições" existentes nesta instituição.

Notando tratar-se de uma "instituição de grande dimensão, que tem dois edifícios", a autarca explicou que na prática "é como se houvesse dois surtos". Porém, como os imóveis integram a mesma instituição, considera-se que existe um. Sublinhando que o concelho se encontra entre os classificados como de risco extremamente elevado, devido ao número de infetados no lar de Minde, Fernanda Asseiceira disse esperar que a testagem generalizada na quarta-feira, dia 02 de dezembro, a todos os utentes e funcionários do lar venha a permitir "contabilizar todos como recuperados" ou "pelo menos já um elevado número de recuperados". A autarca lamentou o número de mortes registadas até ao momento, manifestando a sua solidariedade para com as famílias, a instituição e os funcionários, e apelando a todos os munícipes para que cumpram estritamente as recomendações da Direção-Geral da Saúde. O surto foi identificado no dia 07 de novembro depois de uma idosa ter sido submetida ao teste ao SARS-CoV-2 quando foi internada no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Nos testes realizados em 20 de novembro, registou-se um total de 158 infetados (111 utentes e 47 trabalhadores), havendo na altura dois mortos e apenas 12 utentes apresentaram resultado negativo no teste, mantendo-se isolados dos restantes.