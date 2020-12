Número de infetados de Covid-19 em lar de Rio Maior sobe para 68

Veja também:

O número de infetados com o novo coronavírus no lar Fausta Nobre, em Rio Maior (Santarém), subiu hoje para 68, sendo 49 utentes e 19 funcionários, disse à Lusa o presidente do município.

O presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Filipe Santana Dias, afirmou que os resultados dos testes conhecidos hoje revelaram mais 54 casos de covid-19, a que se somam 14 dos 16 conhecidos no passado dia 20 de novembro (dois dos quais tiveram agora resultado negativo).

Apenas cinco utentes do lar, que se encontram acamados e sem qualquer contacto com os restantes, tiveram resultado negativo, disse.

Filipe Dias adiantou que os utentes e os funcionários que tiveram resultado positivo ao SARS-CoV-2 não apresentam sintomas da doença.

Na quarta-feira será feita uma desinfeção total na instituição, adiantou.

Segundo o autarca, após nova visita técnica realizada hoje, juntamente com o delegado de saúde, foi decidido manter os idosos na instituição, reforçando as medidas que haviam sido já decretadas, num esforço para conter a infeção e conseguir que na próxima testagem, no máximo dentro de 10 dias, haja uma reversão.