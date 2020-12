Natal com poucas pessoas à mesa e passagem de Ano sem festas, diz Costa

O Governo vai decidir já no sábado as regras para o período de Natal e Ano Novo. E quanto menos forem à mesa melhor será, disse o primeiro-ministro em entrevista à Rádio Observador, lembrando que este não será "um Natal normal".

“O desejo é que fosse um Natal normal, mas não vai ser. Quanto mais o Natal for à mesa… mais perigoso, porque estamos sem máscara; e quanto mais pessoas estiverem à mesa, mais perigoso é porque maior é o risco de contaminação”, lembra o primeiro-ministro.

E já a passagem do ano será com todas as restrições. “ Não haverá seguramente festas de fim de ano” e o recolher obrigatório pode evoluir das 23h00 para a uma da manhã.

Nesta entrevista, o chefe do Executivo revelou que o calendário escolar não será alterado. “As férias de Natal não serão antecipadas”, disse.



Costa justificou as paragens dos dias 30 de novembro e do dia 7 de dezembro com um “esforço adicional” de confinamento.

“Temos de fazer um grande esforço para controlar esta segunda vaga. Temos de ter um dezembro estável, porque janeiro e fevereiro é o período de maior frio, em que normalmente há o pico da gripe e os riscos aumentam”, o que leva a uma pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.

O plano de confinamento para o Natal será anunciado no próximo sábado pelo Governo. Segundo António Costa, as medidas serão definidas a partir de mais uma reunião do Infarmed, que terá lugar na quinta-feira.

Plano de vacinas apresentado quinta-feira

O primeiro-ministro negou que o país esteja atrasado no planeamento da vacinação contra a Covid-19, apesar de reconhecer que o plano só será apresentado na quinta-feira, dois dias do prazo definido pela Comissão Europeia para entrega dos planos nacionais.

“O prazo que a Agência Europeia do Medicamento tem previsto para poder aprovar as vacinas será em finais de dezembro e princípios de janeiro. Antes de isso, as vacinas não estarão disponíveis para serem distribuídas e aplicadas. A Comissão Europeia tinha definido até ao final de novembro para a definição dos planos nacionais. O nosso será apresentado na quinta-feira à tarde”, disse Costa, que voltou a considerar “politicamente inaceitável” não vacinar os maiores de 75 anos.

Explicou que o que veio até agora a público foi um documento técnica que não deveria ter sido divulgado. E que a decisão sobre as prioridades de vacinação terá de ter um suporte técnico, mas também terá de ter em conta critérios éticos e políticos.

“Isto não é a Roménia de Ceausescu onde os cientistas estão condicionados pelo poder político. Os cientistas produzirão as melhores recomendações. Agora, o decisor político tem de decidir com base na melhor informação científica, mas tem de decidir também por critérios políticos”, defendeu.

A divulgação de um documento técnico em que os maiores de 75 anos saudáveis e que não vivam em lares seriam a última das cinco prioridades de vacinação levou o Presidente da República a dizer que seria uma “ideia tonta”.

“O sr. Presidente formulou de uma maneira mais ligeira dizendo que é uma ideia tonta, o que eu disse é que há ideias que não são aceitáveis politicamente”, reafirmou Costa, que esta quarta-feira à tarde tem uma reunião de trabalho sobre o plano de vacinação que será apresentado no dia seguinte.

Bloco foi “oportunista” e desertou

Quanto a questões políticas nacionais, o primeiro-ministro acusou o Bloco de Esquerda de oportunismo e deserção na votação do Orçamento do Estado.

“Quem não quis nenhum acordo foi o Bloco de Esquerda. Desertaram”, disse Costa, argumentando que os bloquistas partiram do princípio que o PCP, que tinha votado contra o orçamento suplementar, iria também votar contra o Orçamento para 2021 e não queriam ficar sozinhos ao lado do Governo.

“O Bloco de Esquerda partiu do seguinte pressuposto: o Governo vai ser muito impopular, fiquem sozinhos com a vossa impopularidade, nós vamo-nos pôr ao fresco. Foi isto que o Bloco de Esquerda pensou e, se bem o pensou, melhor o fez: pôs-se ao fresco”, acusou o primeiro-ministro, que já vê nas sondagens a penalização aos bloquistas.

“Os portugueses são muito mais sábios do que aquilo que é a bolha político mediática e, portanto, percebem bem o que é este tipo de oportunismo e não é por acaso que as sondagens estão a dar o Bloco de Esquerda em queda. Seguramente não há-de ser irreversível, mas em queda forte, porque as pessoas não perdoam”, continuou Costa. Mas questionado sobre se ele próprio perdoa e pode voltar a negociar com o Bloco, respondeu: “Um primeiro-ministro não pode viver em estados de alma.”

Para Costa, o Bloco apresentou o artigo a inviabilizar a transferência de quase 500 mil milhões para o fundo de resolução da banca também numa lógica de oportunismo e como vingança por o PCP viabilizar o Orçamento.

Na entrevista, António Costa escusou-se, com o argumento da separação de poderes, a falar sobre eleições presidenciais, inclusive sobre a sua organização em tempos de pandemia. “Já sei em quem vou votar e não votarei em branco”, disse o primeiro-ministro.

No que diz respeito a questões europeias, Costa manifestou-se confiante nas negociações sobre o pacote financeiro. Esta tarde, tem uma reunião em Bruxelas com o presidente do Conselho Europeu.