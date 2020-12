Covid-19. Plano de vacinação apresentado na quinta-feira

Nesta reunião participam ainda, além da equipa coordenadora do plano, os ministros de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, da Saúde, Marta Temido, da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, assim como o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes.

O plano nacional de vacinação contra a covid-19 vai ser apresentado na quinta-feira, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa, que se reúne na véspera com a equipa que está a elaborar este documento.

Já esta segunda-feira, a Comissão Europeia anunciou a assinatura do quinto contrato de compra de vacinas para a Covid-19.

“Assinamos hoje o nosso quinto contrato de vacinas com a CureVacRNA”, escreveu Ursula von der Leyen, assinalando que, com este passo, a União Europeia tem garantidas “quase dois mil milhões de doses da futura vacina”, escreveu no Twitter presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia assinala ainda que “a Europa estará em condições de adquirir a vacina, depois de comprovada a eficácia, antes do final deste ano”.