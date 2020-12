2.401 novos casos de Covid-19. Valor mais baixo desde outubro

O país ultrapassou as 300 mil infeções desde o início da pandemia . Ao todo, 300.462 pessoas já estiveram infetadas. Destas, 75.008 casos ainda estão ativos, menos 5.606 do que no boletim anterior.

O plano de vacinação é apresentado quinta-feira e as medidas de confinamento para o Natal vão ser anunciadas no próximo sábado pelo Governo. Segundo António Costa, as medidas serão definidas a partir de mais uma reunião do Infarmed, que terá lugar na quinta-feira.

A nível mundial, segundo um balanço da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já causou pelo menos 1.468.873 mortos no mundo desde que o novo coronavírus foi descoberto em dezembro na China.

Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 268.103 mortos entre 13.545.792 casos, segundo o balanço da universidade Johns Hopkins.

A seguir, os países mais atingidos são o Brasil com 173.120 mortos em 6.335.878 casos, a Índia com 137.621 mortos (9.462.809 casos), o México com 105.940 mortes (1.113.543 casos) e o Reino Unido com 58.448 mortes (1.629.657 casos).

Entre os países mais afetados, a Bélgica é o que conta com mais mortos em relação à sua população, 144 por cada 100.000 habitantes, seguido do Peru (109), Espanha (96) e Itália (92).