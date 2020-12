UE aprova duas vacinas para a Covid-19 até 12 de janeiro

Com a Europa a ultrapassar o trágico limiar das 400.000 mortes por covid-19, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) planeia acelerar os processos de aprovação das duas vacinas que já a solicitaram: a da Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech e o da Moderna, ambos baseados em RNA. A primeira poderá ter sinal verde no dia 29 de dezembro e a Moderna no dia 12 de janeiro, conforme anunciado esta terça-feira pela entidade europeia, e noticiado pelo jornal espanhol "El País".

A EMA espera que o Comité dos Medicamentos de Uso Humano (CHMP), órgão encarregado de dar sinal verde à comercialização de vacinas, conclua em reunião a avaliação da segurança e eficácia dos protótipos extraordinário que ocorreria "no máximo" nas datas indicadas, confirmou uma porta-voz da agência.

Assim que obtiverem a aprovação da EMA, cabe à Comissão Europeia tomar a decisão final sobre o lançamento no mercado europeu. Dada a urgência, essa autorização será tomada rapidamente. “Provavelmente será uma questão de dias”, disse um porta-voz do Community Executive esta tarde. Com essas previsões, as campanhas de vacinação poderiam ser lançadas no início do ano, tendo como prioridade os grupos mais expostos (profissionais de saúde e idosos).