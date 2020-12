Procurador-geral norte-americano reconhece que não há provas de fraude eleitoral generalizada

O procurador-geral dos Estados Unidos da América, William Barr, reconheceu hoje que não houve fraude em dimensão suficiente para invalidar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas.

"Nesta altura, não vimos fraude a uma escala suscetível de mudar o resultado da eleição", disse o responsável pelo Departamento de Justiça em entrevista à agência de notícias norte-americana Associated Press.

O conservador Barr, apoiante indefetível do presidente cessante, Donald Trump e um dos proponentes da teoria de os votos por correspondência poderem ser manipulados por potências estrangeiras, declarou que "houve alegações de fraudes sistemáticas, segundo as quais as máquinas [de voto] teriam sido programadas para falsear os resultados das eleições".

O Departamento de Justiça e da Segurança Interna norte-americanos investigaram essas alegações e, "até agora, não encontraram nada que as sustentasse", afirmou.