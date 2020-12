Pelo menos dois mortos e 15 feridos em atropelamento na Alemanha

Pelo menos duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas, na sequência de um atropelamento, esta terça-feira, na cidade alemã de Trier, avança a agência Reuters.

Um suspeito de 51 anos, residente na cidade onde ocorreu o ataque, foi detido no local. "Foi detido um homem de 51 anos do distrito de Trier-Saarburg. O veículo está apreendido", adiantam as autoridades alemãs.

Num comunicado partilhado na página oficial do Twitter, as autoridades apelam aos residentes de Trier que não partilhem imagens do atropelamento e asseguram que as vítimas estão a receber assistência médica.