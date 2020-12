Um carro atropelou várias pessoas esta terça-feira, numa rua pedonal da cidade alemã de Trier. Há registo de, pelo menos, dois mortos e 15 feridos, de acordo com a agência Reuters.

A polícia local adiantou, entretanto, que um suspeito foi detido. Num comunicado partilhado na página oficial do Twitter, as autoridades apelam aos residentes de Trier que não partilhem imagens do atropelamento e asseguram que as vítimas estão a receber apoio no local.