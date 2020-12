Mais de 1.468 mil mortos no mundo desde o início da pandemia

A pandemia da Covid-19 já causou pelo menos 1.468.873 mortos no mundo desde que o novo coronavírus foi descoberto em dezembro na China, indica um balanço da agência France Presse.

Mais de 63.227.470 infeções foram diagnosticadas no mesmo período, das quais pelo menos 40.255.800 foram consideradas curadas.

A AFP indica a propósito que os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações, já que alguns países só testam os casos graves, outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de capacidades limitadas de testagem.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 7.871 mortes e 490.401 casos do novo coronavírus em todo o mundo.

Os países que registaram mais mortes no último dia foram os Estados Unidos com 1.057 mortos, a Itália com 672 e a Rússia com 569.

Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 268.103 mortos entre 13.545.792 casos, segundo o balanço da universidade Johns Hopkins. Pelo menos 5.146.319 pessoas foram declaradas curadas.

A seguir, os países mais atingidos são o Brasil com 173.120 mortos em 6.335.878 casos, a Índia com 137.621 mortos (9.462.809 casos), o México com 105.940 mortes (1.113.543 casos) e o Reino Unido com 58.448 mortes (1.629.657 casos).

Entre os países mais afetados, a Bélgica é o que conta com mais mortos em relação à sua população, 144 por cada 100.000 habitantes, seguido do Peru (109), Espanha (96) e Itália (92).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) declarou um total de 86.542 casos (12 nas últimas 24 horas), incluindo 4.634 mortos e 81.631 curas.

A América Latina e as Caraíbas totalizavam hoje às 11:00 TMG 447.909 mortos em 13.018.511 casos, a Europa 413.774 mortes (18.323.905 infetados), os Estados Unidos e o Canadá 280.177 mortos (13.919.502 infetados), a Ásia 195.055 mortos (12.411.246 infetados), o Médio Oriente 78.983 mortes (3.348.575 infetados), África 52.033 mortos (2.175.413 infetados) e a Oceânia 942 mortos (30.324 infetados).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde.