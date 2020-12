Eurodeputado demite-se depois de ter participado em orgia durante o confinamento

József Szájer, eurodeputado do Grupo do Partido Popular Europeu, admitiu ter participado numa festa de sexo com 25 pessoas na passada sexta-feira. O evento foi interrompido pela polícia de Bruxelas, numa altura em que a capital belga, tal como o resto do país, está em estrito confinamento social e só é permitido sair de casa para comprar comida, ir ao médico, dar apoio a pessoas com necessidades ou fazer exercício físico.

O diplomata de 59 anos, próximo do primeiro-ministro húngaro, Viktor Órban, emitiu, no passado domingo, uma declaração, a anunciar a sua demissão e a pedir desculpa à família, aos colegas e aos constituintes, por aquilo que considera uma “irresponsabilidade” e um “erro” isolado, ao fim de “trinta anos de trabalho persistente e dedicado”.

“As notícias na imprensa belga referem uma festa privada em Bruxelas na sexta-feira. Eu estava presente”, refere em comunicado. “Não usei drogas. Ofereci-me para fazer um teste rápido mas eles não quiseram. De acordo com a polícia foram encontradas pastilhas de ecstasy, mas não são minhas nem sei quem as colocou nem como”, acrescenta.

A festa aconteceu num apartamento na Rue des Pierres, no centro da capital belga. Todos os participantes foram multados por desobediência às restrições impostas no combate à pandemia, avançou o jornal belga Het Laatste Nieuws.



Szájer, aliado de Órban, é também o autor da Constituição que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Hungria.