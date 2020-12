Shakhtar Donetsk de Luís Castro volta a derrotar Real Madrid

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, tomou-lhe o gosto no primeiro jogo e, esta terça-feira, voltou a derrotar o Real Madrid, agora em Kiev, na quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Depois de uma primeira parte sem golos, Dentinho inaugurou o marcador ao minuto 57. Aos 82 minutos, Salomon fixou o resultado final em 2-0.

Com este triunfo, o Shakhtar sobe ao segundo lugar, com sete pontos, os mesmos do Real Madrid, que é terceiro. Na liderança do grupo, está o Borussia Monchengladbach, com oito pontos e menos um jogo. O Inter de Milão é último classificado, com dois pontos e um jogo por disputar.